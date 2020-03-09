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Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat Turhal kara yolu Pazar ilcesi kavşağında meydana geldi. Kazada, R. O. idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile B.H. Ö. idaresindeki 60 BG 314 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazada hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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