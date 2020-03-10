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Zile'de sokak hayvanları ölüme terk edildi

İHA

Tokat'ın Zile ilçesinde CHP'li belediye tarafından şehir içerisinden toplanıp şehir dışında boş bir alana terk edildikleri ileri sürülen sokak hayvanları, beslenecek gıda bulamadıkları için ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.

Zile'de sokak hayvanları ölüme terk edildi

Tokat’ın Zile ilçesinde CHP'li belediye tarafından şehir içerisinden toplanıp şehir dışında boş bir alana terk edildikleri ileri sürülen sokak hayvanları, beslenecek gıda bulamadıkları için ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.
Zile ilçesine bağlı Uzunöz köyü yakınlarında, Zile'de şehir merkezinden toplanıp yol kenarındaki bir şantiye alanına bırakılan sahipsiz sokak hayvanları açlık ve hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Hayvansever, 2 çocuk annesi Neşe Bozkurt (45), birkaç hayvanseveler birlikte şehir dışında ölüme terk edilen sokak hayvanlarını hayata tutundurabilmek için kendi imkanları ile beslemeye çalışıyor.

Zile Belediyesini suçladılar
Bozkurt, sokak hayvanlarının Zile Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak şehir dışına bırakıldıklarını ileri sürerek, “Zile Belediyesi sahipsiz hayvanların şikayet üzerine buraya getiriyor, öyle bir yöntem buluyor. Bu hayvanlar nerede yaşayacaklar? Şehir içerisinde parklara koyan yok, köylerde besleyen yok. Herkes böyle getirip dağa taşa atınca bunlar ne yapacak. İllaki ölecekler, şehir içinde olsalar bir birlerine, insanlara saldıracaklar. Bunun çözümü kolay olduğu halde insanlar zoru seçiyor. Herkes sahip çıksa yemeklerini verse, belediye mama yardımı yapsa, kısırlaştırmalar devamlı yapılsa bunlar çoğalmazlar” dedi.
Bozkurt, ilçe merkezinde besledikleri köpekleri ilçe dışına bırakılmış olduğunu gördüklerini belirterek, “En azından bu köpeklere ilçede bakabiliyorduk. Birçok hayvan hasta ne yapacaklar burada. Bazıları yaşlanmış ve hasta. Bu köpeklerin kime ne zararı var. Tedavisini de yapmıyorlar her şeyleri ile biz ilgileniyoruz” diye konuştu.

"Bir lokma ekmek neden bu kadar zor"
Hayvan gönüllüsü Tuba Döner, köpeklerin ilçe merkezine dönmemesi için uzak noktalara bırakıldığını ileri sürerek, “Zile’de şikayet üzerine köpekler tekrar ilçe merkezine dönmesin diye 30 kilometre uzaklıktaki bu alana atılmış. Kendine insan diye varlıklar bu hayvanları şikayet edip toplatıp buraya attırıyorlar. Bu hayvanlar aç olunca kendileri tok mu olacaklar? Bir lokma ekmeği neden insanlar bu kadar fazla görüyor? Peygamber efendimizin "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" diye hadisi var. peki biz neden merhamet etmiyoruz? Bir lokma ekmek neden bu kadar zor” ifadelerini kullandı.

"Belediye getiriyor buraya bırakıp gidiyor"
Hayvanların bırakıldığı şantiye yanında bulunan bir benzin istasyonu işletmecisi Ali Beyaz (60) ise sahipsiz köpeklerin başı boş bir şekilde araziye bırakılmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, “Buraya getirilen köpekleri biz toparlıyoruz Zile götürüyoruz. Belediyede alıp getirip buraya bırakıyor. Hayvanseveriz ama bir kaç tane bakabiliyoruz. Havalar ısınıyor, durumları belli pisliklerden hastalık olur. Kısırlaştırıyorlarsa kısırlaştırsınlar, yoksa herkes birkaç hayvan baksın. Ama belediye getiriyor buraya bırakıp gidiyor. Yazık günah bunu yapmayın. Ben hayvan acından ölmesin diye köpeği Zile’ye götürüyorum . Ben burada nasıl bakayım 50’ye yakın köpek var. Bunlara bakma imkanım yok, hayvanlar teneke gibi olmuş. Ben artık bu köpekleri taşımaktan bıktım. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum” diye konuştu.
Zile'nin CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Sargın, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınarak, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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