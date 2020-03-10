Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek

İHA

Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek

Tokat'ın Turhal ilçesinde coğrafi işaret tesciline de sahip Yoğurtmaç ilçe halkının yanı sıra il dışında da talep görüyor. Talepler, kargo aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor.
Turhal Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığıyla Turhal Yoğurtmacının 2012 yılında coğrafi işareti alındı. "Türk Patent Enstitüsü" tarafından tescillenen yoğurtmaç şehre gelen ziyaretçilerin mutlaka satın aldıkları bir lezzet. Ayrıca Turhallılar şehir dışı yaptığı ya da ev oturması için gittikleri yerlere de muhakkak yoğurtmaç hediyesi ile gidiyor. Cevizli, haşhaşlı ve sade olarak yapılan yoğurtmaç un, maya ve tuz ile karışımından elde ediliyor. Bir süre yoğrulan hamur eritilen tereyağı ile haşhaş ve ceviz karıştırılarak hamurun üzerine sürülerek katlanıyor. Her katta tekrarlanan bu işlemden sonra hamur tekrar yuvarlanıp 10 ila 15 dakika dinlendiriliyor. Yağlı kağıt üzerine alınan hamur el ile yassı hale getirilerek odun ateşinde kara fırında üzerine kızarıncaya kadar pişiriliyor. Yoğurtmaç sıcak olarak servis ediliyor ve çayla birlikte yeniyor. Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Çenesiz, coğrafi işaret başvurusu alınan yoğurtmacın tanıtılması için özen gösterdiklerini ifade ederek, “Yoğurtmacın lezzetinden herkes memnun. Yoğurtmacın yoğurtla bir alakası yok, yoğurmaktan ismini alıyor” dedi.

Yoğurtmaç talep görüyor
Yoğurtmaç ustası Kürşat Elitaş ise yoğurtmacın Türkiye’de sadece Tokat’ın Turhal ilçesinde yapıldığını söyledi. Elitaş, yoğurtmacın en büyük özelliğinin katının fazla olması olduğunu ifade ederek, “Hamurda kat olmasa baskılı olur. Ama katı çok olursa içi tel tel olur. Dayanma süresi çoktur buzdolabında saklanıp istediğiniz zaman tüketilebilir. Taleplerden oldukça memnunuz. Sipariş usulü olarak istenilen yerlere kargo ile ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Fındık', Turhal'da toprağa verildi
YEREL HABERLER 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi
Zile'de sokak hayvanları ölüme terk edildi
YEREL HABERLER Zile'de sokak hayvanları ölüme terk edildi
Aldığı yumruk darbeleriyle hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aldığı yumruk darbeleriyle hastanede hayatını ...
Aracında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Aracında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi
YEREL HABERLER Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi
Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ...
(Görüntülü) Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine ...
Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı (2)
YEREL HABERLER Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı (2)
(Görüntülü) Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine ...
Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
YEREL HABERLER Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
YEREL HABERLER Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
YEREL HABERLER Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
YEREL HABERLER Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi
Tokat'ta amatör maçta kavga
YEREL HABERLER Tokat'ta amatör maçta kavga
Amatör küme maçında gerginlik
YEREL HABERLER Amatör küme maçında gerginlik
Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ...
Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler
YEREL HABERLER Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler
'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü Fındık'tan üzücü haber
YEREL HABERLER 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X