Tokat ve Amasya'da uyuşturucuya 5 tutuklama

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT ve Amasya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, merkeze bağlı Kömeç köyü, Erbaa ilçesi ve Amasya'nın Taşova ilçesinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 kilo 270 gram esrar, 254 ecstasy hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda Ü.U., İ.A., M.İ., F.A. ve M.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR
2020-03-11 10:47:21
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