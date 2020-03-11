Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek telef oldu

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 koyun ile bir çoban köpeği telef oldu.

Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde dün Dursun Ünal´ın evinin yanındaki ahırında yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı. İhbar üzerine köye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Tamamen kullanılmaz hale gelen ahırdaki 5 koyun ile 1 çoban köpeği telef oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2020-03-11 11:18:49



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