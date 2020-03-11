Tokat'ta öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin tamirat işlerini yapıyor



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta meslek lisesi öğrencileri, 'Mahallemiz evimizdir' projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki eşyaları tamir ediyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 14 öğrenci, kent genelinde başlatılan proje kapsamında okulun bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'nde yaşlı, kimsesiz ve engellilerin evlerindeki eşyaları tamir ediyor. Eğitim aldıkları bölüme uygun işler yapmak üzere ilk etapta evin sorunlarını tespit eden öğrenciler ardından da öğretmenleri eşliğinde tamirata başlıyor.

Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Mahallemizde ve ilimizin her tarafında ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine gidiyoruz. Bizim 6 bölümümüz var. Orada belirlediğimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. İhtiyacı olan kişilerin elektrik, mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalarını tamir ediyoruz. Biz bu üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aileler ise bizleri gördüğü zaman mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

Okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür eden Yeşilırmak Mahallesi Muhtarı İrfan Koç ise, "Mahallemizde fakir ve fukaraların tüm işlerini öğrencilerimiz yapıyor. Şuan da bir ihtiyaçlı ailemizin evine geldik. Elektrik prizlerini yaptırdık. Dolaplarını tamir ettirdik. Burada tamir olmayanları ise okulda tamir edip evlerine getiriyoruz" diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yardım ettikleri için mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Yusuf Doğan da, "Burada ailelere yardım ediyoruz. Onların ihtiyaçları karşılıyoruz. Onların dualarını almaktan dolayı mutluyuz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-03-11 13:09:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.