Tokat'ta, okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ildeki okullar koronavirüse karşı dezenfekte edilmeye başlandı.

Türkiye'de, koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından Tokat'taki okullarda önlemler alınmaya başlandı. Kent merkezinde 3 okul, özel kıyafetler giyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği birimi görevlileri tarafından dezenfekte edildi.

İl genelindeki tüm okulların dezenfekte edileceğini söyleyen İl Sağlığı Güvenliği İl Koordinatörü ve Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Yayar, ''Şu anda içerisinde bulunduğumuz Cumhuriyet Anadolu ve Mesleki Teknik lisesi. Kimya bölümümüzün bulunması sebebiyle üretim yaparak, okullarımızın ve sektörün ihtiyacı olan sıvı sabun, dezenfektan, çamaşır suyu ve türevlerinin imalatını öğrencilerimiz ile birlikte yapıyoruz. Şu anda ilimizde başlatmış olduğumuz çalışma ile Çin´de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsün etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Çünkü bu kapsamda ülkemiz, Sağlık Bakanlığının almış olduğu yerinde ve hızlı kararlarla birlikte dünyada en az etkilenen ülkelerin başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sayın bakanımızın da öncülüğünde okullarımızda öğrencilerimizin elinin değdiği her yerin daha güvenli, daha sağlıklı olması için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Burada sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler bunların hepsinin periyodik olarak temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde okullarda bulunmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda öğretmenlerimizle birlikte öğrenci ve veli bilgilendirme çalışmaları bunun bir parçası olarak devam etmektedir'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL

2020-03-11 17:29:58



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