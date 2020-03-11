600 yıllık Tokat yazması tescillendi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; “Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz” dedi.

Tokat Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile “Tokat Yazması” Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

26 Şubat 2020 tarihinde tescillenen Tokat Yazmalarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; “Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz. “Karakterli, Kimlikli Şehri Öne Çıkaran, Tarihi Mirasına Sahip Çıkan Tokat” Sloganımızdan hareketle Tokat Yazmalarına sahip çıkıyor, gelecek nesillere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Tokat Yazmasını coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Tokat Yazmasında kullanılan kumaşın cinsi önemlidir. Boyanın kumaşa fırça ile sürülmesi yoluyla resmedilerek ya da ıhlamur ağacından yapılan tahta kalıpların bitkisel, suni veya madeni boyaya batırılıp kumaşa baskı yapılması ile desenleştirilmektedir. Üretiminde kullanılan kalıpların hazırlanması ve Tokat Yazmasının üretimi ustalık becerisi gerektirmektedir” dedi.

Başkan Eroğlu, Tokat Yazmasının gerek üretimi konusunda gerekse pazarlanması noktasındaki tüm aşamaların denetim dahilinde olacağını belirterek; “Belediyemiz, Üniversitemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden oluşacak uzman bir denetim mercii tarafından her aşamasında kontrol edilecek ve bu kültürün aslını geleceğe aktaracağız. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza, projede görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TARİHİ MİRASINA SAHİP ÇIKAN TOKAT

600 Yıllık geçmişe sahip, Selçuklu sanatına paralellik gösteren, Osmanlı döneminde Yazma gelirlerinin Valide Sultanlara “has” olarak verildiği Evliya Çelebi tarafından “Beyaz pembe bezi Diyarı Lahor’da yapılmaz, güya altın gibi mücelladır. Kalemkâr basma yüzü, münakkaş perdeleri gayet Memduh olur” diyerek övgüyle söz edilen Tokat Yazması, Tokat Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile tescillendi.

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