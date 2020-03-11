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Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

İHA

Tokat'ta girdiği evde, ev sahibinin oğlu tarafından bıçakla yaralanan bir hırsızlık zanlısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

Tokat’ta girdiği evde, ev sahibinin oğlu tarafından bıçakla yaralanan bir hırsızlık zanlısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Tokat Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Akşam saatlerinde gelen ev sahibinin eşi S. G. (43) arka kapının camının kırık olduğunu fark etti. Kendisini arabayla bırakarak dönmek üzere olan oğlu O. G. (24) telefonla arayarak yardım istedi. Eve yanındaki arkadaşı ile birlikte dönen O.G ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde M.G (23) isimli şahıs ile karşılaştı. Çıkan arbede de yüzünden yaralanan ev sahibin oğlu, hırsız olduğu ileri sürülen şahsı baldırından bıçakla yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yüzünden yaralanan genç ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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