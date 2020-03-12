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Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

DHA

Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
Kent merkezinde, Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu. Program sonunda ise okulda eğitim ve öğretim gören bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
Yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladıklarını söyleyen Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Sadettin Aktaş, "Öncelikle vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu anlamda onlara çok şey borçluyuz. Bu çalışmamız bir ay sürdü. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarına dikkat çekmek ve empati kurmak için yaptık. Ana sınıfı dahil toplam bin öğrenci ile bu çalışmayı yaptık. Velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-03-12 13:59:38

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