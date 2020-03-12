Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 4 yaralı

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Tokat’ta sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu araç takla attı, kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, TokatSivas kara yolunda Çamlıbel T Tipi Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Araç sürücüsü E.İ yola aniden fırlayan köpeği ezmemek için 06 KGK 44 plakalı otomobili ile manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu. Ters dönen otomobilin sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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