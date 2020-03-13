Başkan Eroğlu: “Toplantılardan uzak durmak önemli”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde de 2 kişide görülmesi üzerine vatandaşların bireysel temizliklerine önem göstermesi gerektiğini dile getirerek, toplu alanlardan ve toplantılardan uzak durulmasını istedi.

Korona virüs konusunda ilde yapılacak çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Gazetecilere kolonya ikram eden Başkan Eroğlu, “Üç aya yakın bir zamandır dünya gündemindeki bu virüs birçok insanın ölmesine sebep oldu. Ama hamdolsun Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin almış olduğu tedbirler sayesinde yaklaşık 90 gündür ülkemizde rastlanılmamıştı. Sağlık Bakanımız açıkladı, şuanda ülkemizde iki tane vaka görülmekte. Bu bağlamda bütün önlemler alınmaya devam ediliyor, ülke olarak olaya ne kadar ehemmiyet verdiğimizi göstermektedir. Kişisel temizlik bu konuda çok önemli. Ellerimizin yıkanması, toplu alanlarda bulunmamak, toplu çalışmalardan, toplantılardan uzak durulması önemli. Sabah erken saatlerden itibaren camilerimizde hızlı bir şekilde dezenfekte çalışmalarımızı yaptık, yine aynı şekilde ibadethanelerimizi tertemiz hale getireceğiz. Toplu taşıma araçlarımızın tamamının dezenfektesini yapıp, bunu belirli periyotlarla yapmaya devam edeceğiz. Otobüs duraklarımıza da hijyen kutuları koyuyoruz. Caddelerimiz, sokaklarımız ve bulvarlarımızda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekiplerimiz bir yandan yıkama yaparken bir yandan da ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Çöplerin uzun süreli caddelerde sokaklarda bulunmaması önemli, bu açıdan hemşehrilerimizden ricamız çöp toplama saatlerine yakın zamanda çöplerini dışarı çıkarmalarıdır” ifadelerini kullandı.

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