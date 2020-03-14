Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı

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Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta apartmanın 3´üncü katındaki evin penceresinden düşen Güneş Ceylan (2) ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısında bulunan Yıldız Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan 3 çocuklu Kadim ve Nurten Ceylan çiftinin küçük kızları Güneş Ceylan, açık olan pencere önündeki koltuğa çıkarak dışarıya bakmaya çalıştı. Dengesini kaybeden küçük çocuk bir anda düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredikiler ve anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Güneş, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-03-14 19:59:33



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