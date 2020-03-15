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TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında 1928 Bucaspor'a 21 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında 1928 Bucaspor’a 21 mağlup oldu.

Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Ömer Şivka xx, Can Öztekin xx, Sabri Üstünel xx
Tokatspor: Cuma xx, Berkcan xx (Umut dk. 82 ?), Birkan xx, Serhat xx (Alican dk. 55 xx), Ahmet Talha xx, Eren xx, Furkan xx, Ulaş xx, Kağan xx, Metehan xx (Baran dk. 46 xx), Mert Yasir xx
Yedekler: Eray, Abdulbaki, Tahir, Ali Can, Umut Eren, Baran, Sabrican
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
1928 Bucaspor: Kıvanç xx, Yalçın xx, Ufuk xx, Mehmet Fuat xx, Enes xx, Ferhat xx, Bertuğ xx, Alper Kadir xx (Emre dk. 68 xx), Oğuz xx (Serkan dk. 90+3 ?), Suat xx (Barış dk. 80 xx), Burak xx
Yedekler: Vedat, Ahmet, Barış, Canpolat, Serkan, Emre, Berkay
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Goller: Ulaş (dk. 45+4) (Tokatspor), Bertuğ (dk. 12), Barış (dk. 81) (1928 Bucaspor)
Sarı kartlar: Serhat, Birkan (Tokatspor), Alper Kadir, Enes (1928 Bucaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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