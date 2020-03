Korona virüse karşı kuşburnu

Korona virüsün Türkiye'ye de görülmesiyle birlikte Tokat'ta vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin başında yer alan kuşburnuna ilgi göstermeye başladı.

Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. İçerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu satışlarında ciddi oranda artışlar yaşanmaya başladı. Doğal ürün satışı yapan esnaf Burak Boyraz, korona virüsten korunmak için müşterilerine doğal ev yapımı pekmez önerdiklerini ifade ederek, “İnsanların doğal ürünlere yönelik talebi bayağı arttı. Bu ürünler arasında C vitamini deposu olan vücut direncini artıran kuşburnuya ilgi var. En çok tercih edilen üzümle yapılan kuşburnumuz. Satışlarımız oldukça arttı. Fiyatlarımız geçen yılki rakamlarla aynı” dedi.

Ev hanımı Fadime Izık (66) vatandaşlara kuşburnu çayı tavsiyesinde bulunarak, "Korona virüsü abartarak marketlere akın edip makarna, kolonya, kına alanlar var. Evde her şeyimiz var, biz kendimiz makarnamızı, kuşburnumuzu yaptık. Virüse, gribe karşı kuşburnu tüketiyoruz. Kuşburnu çayını kaynatıp içmelerini tavsiye ederim. Ben biraz limon, ıhlamur ve elma koyarak tüketiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.