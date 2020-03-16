Tokat'ta polis, esnafa 'koronavirüs´ genelgesi tebliği etti



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne gönderdiği koronavirüs tedbirlerini içeren ek genelgeyi, kentte faaliyetlerini yürüten işletmelere tebliği etti.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan, dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açın Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne koronavirüs konulu ek bir genelge gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulması kararlaştırıldı. Tokat'ta harekete geçen polis ekipleri kentte faaliyetlerini yürüten ilgili işletmeleri tek tek gezerek bakanlığın genelgesini tebliğ etti.

'DOĞUM GÜNÜMDE KAFEM KAPANDI'

Kentte kafe işleten Fatih Gökdere, "Devletimizin almış olduğu karara saygı duyuyoruz. Ama malesef benim doğum günümdü, iş yerimi kapatacağım ona üzülüyorum. En kısa zamanda bu sorunun, bu bulaşıcı hastalığın ülkemizden, milletimizden uzaklaşmasını temenni ediyorum. Çalışanlarım üzülüyorlar. Çünkü belirli alışkanlıkları vardı. Onlar için de güzel bir tatil olacak sanırım. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-03-16 22:39:15



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