Tokat’ta arazide insan iskeleti bulundu

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Niksar ilçesinde, boş bir arazide insan iskeleti bulundu.

Niksar ilçesinde bağlı Yeşilhisar Köyü yakınlarında arazide bir insan iskeleti bulan vatandaşlar, jandarma ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından iskeletin kime ait olduğunun tespit edilmesi için, iskeletten alınan örneklerin adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan iskeletin yakınlarında yaklaşık 8 ay önce Niksar ilçe merkezinden kaybolan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen’e ait nüfus cüzdanı bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.