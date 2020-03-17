Tokat esnafından koronavirüs tedbiri



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" yazıları astı.

Koronavirüs salgınının görülmesinin ardından yurt genelinde alınan sıkı önlemlere Tokat esnafı da destek verdi. Bağkur İş Hanı'nda bulunan esnaf dükkanlarına, "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" şeklinde yazılar astı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere destek olmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile müşterileriyle tokalaşmadıklarını söyleyen reklam ajansı işletmecisi Ahmet Demirağ, "Bu konuda uyarı yazısı astık. Biz devletimize destek olabilmek ve hastalığın yayılmasını önlemek için yapıyoruz. Malum Sağlık Bakanımızın bir açıklaması var. Bu açıklamalardan sonra biz de destek olabilmek için bir nevi bulaşıcı hastalığı yenmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz ile eski usulde, elimizi kalbimizin üzerine koyarak selamlaşıyoruz" dedi.

Market işletmecisi Yunis Çam ise, "Sağlık Bakanımızın uyarıları doğrultusunda el sıkışmayacağız geçici bir süre. Bu virüsü hep beraber el birliği ile yeneceğiz" diye konuştu.

Müşteriler ise uygulamadan memnun olduklarını ve alınan tedbirleri desteklediklerini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-03-17 15:12:16



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