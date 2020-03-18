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Sigara tiryakisinden korona maskesine sigara ayarı

İHA

Tokat'ta, maske takarak çalışan bir pazarcının sigara içebilmek için geliştirdiği yöntem görenleri şaşırttı.

Sigara tiryakisinden korona maskesine sigara ayarı

Tokat’ta, maske takarak çalışan bir pazarcının sigara içebilmek için geliştirdiği yöntem görenleri şaşırttı.
Tokat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında çarşamba pazarı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Maskeyle çalışırken sigara içmek isteyen bir esnaf ise kendine göre bir yöntem buldu. Maskenin ağız kısmını delerek bir pet şişe kapağı yerleştiren esnaf maskesini çıkarmadan ağız kısmındaki kapağı açarak sigarasını içti. Uygulamasıyla dikkatleri çeken pazar esnaflarından Faruk Balcı, “Sağlığımız için maske takıyoruz, toplum sağlığı önemli. Kendi buluşum olarak böyle bir sistem yaptım. Maskeye taktığım kapağı açarak sigaramı içiyorum sonra kapatıyorum” dedi.
Korona virüse karşı alınacak en temel önlemlerden birinin tütün ürünlerinin kullanılmasına son verilmesi olduğunun hatırlatılması üzerine Balcı, sigarayı bırakmak istediğini ifade ederek, “İnşallah Rabbim bir ikrahını verir sigarayı bırakırız. Sigarayı bırakana kadar bununla idare edeceğiz” diye konuştu.
Sigarayı bırakmak için korona virüs önlemlerinin tam zamanı olduğunu hatırlatılması üzerine Balcı, “Doğru haklısınız en iyisi biz sigarayı bırakalım. Bundan sonra sigara içmiyoruz, sigaralı maskeye son veriyoruz. Bundan sonra düzen böyle. Rabbimin izni ile sigarayı da bırakacağım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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