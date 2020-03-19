Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Almus ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat´ın yanı sıra Sivas´ta da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Tokat´ın Almus ilçesi Mescitköy yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.04´te meydana geldi. Yerin 19.70 kilometre derinliğinde olan deprem, Tokat´ın yanı sıra Sivas´ta da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü´ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tokat
2020-03-19 11:49:26
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-