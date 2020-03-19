Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken yakalandılar

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, çaldıkları greyder ve kamyon dorsesini internet üzerinden satmak isteyen 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Batmantaş köyündeki gölet inşaatının şantiyesinden, cumartesi günü, greyder ile kamyon dorsesi çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, çalıntı araçların, internet üzerinden 'Satılık evraksız greyder' notuyla satışa çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 6 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR
2020-03-19 13:20:22
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-