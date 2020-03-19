Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken yakalandılar

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, çaldıkları greyder ve kamyon dorsesini internet üzerinden satmak isteyen 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Batmantaş köyündeki gölet inşaatının şantiyesinden, cumartesi günü, greyder ile kamyon dorsesi çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, çalıntı araçların, internet üzerinden 'Satılık evraksız greyder' notuyla satışa çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 6 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR

2020-03-19 13:20:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.