Markette 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ta bulunan markette, kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatılarak, koronavirüse karşı önlem alındı. Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için şeffaf brandaya delik açıldı.

Erbaa ilçesinde 8 şube olarak hizmet verilen market zincirinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışanlar ile müşteriler arasında 'sıfır temas' uygulamasına geçildi. Kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatılarak, müşterilerle yakın temas engellendi. Markete 'Hijyen kuralları gereği personelimizin ve sizin sağlığınız için sıfır temas uygulanmasına geçtik' yazılı not da asıldı. Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için de şeffaf brandaya delik açıldı. Müşteriler, marketin uygulamasından memnun kaldığını belirtti. Koronavirüse karşı tedbir amacıyla bu önlemi aldıklarını belirten market sorumlusu Recep Nişancı, hem kendilerini korumak hem de müşterileri korumak istediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2020-03-20 10:27:53



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