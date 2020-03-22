Tokat'ta polislerden megafonlu 'sokağa çıkmama' uyarısı

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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta polis ekipleri araçlarının megafonundan anons yaparak, gerekli kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Tokat´ta da genelgenin ardından polis ekipleri araçların megafonlarından kent halkını uyardı. Ekipler cadde ve mahallelerde, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yaptı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-03-22 17:42:14



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