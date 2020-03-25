Tokat'ta işçi servis minibüsü devrildi: 13 yaralı (2) - Yeniden

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'Sürücüsü 66 yaşında olan işçi servisi devrildi: 13 yaralı ' başlıklı haberimizi, sürücünün yaşını 63 olarak düzelterek yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Zile-Turhal karayolu Bağlarpınarı köyü yol ayrımında yaşandı. Tayfur Kılıç (63), yönetimindeki 60 TV 115 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüsün kontrolünü kaybetti. Kılıç virajı alamayınca, minibüs ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen minibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2020-03-25 11:52:58



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