Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 yaralı

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Tokat’ın Zile ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile Turhal kara yolu Bağlarpınarı köyü yol ayrımında meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan T.K. (63) idaresindeki 60 TV 115 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yol kenarındaki bir ağaca çarpan minibüste bulunan 12 işçi ile birlikte araç sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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