Minik jimnastikçilerin evde kal mesajı

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'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Tokatlı minik jimnastikçiler, evde bireysel olarak devam ettirdikleri antrenmanlarından birer kesit göstererek “Evde Kal Türkiye” ve “Evde Kal Tokat” mesajı verdi.

Tokat'ta, 4 ila 10 yaş arasındaki onlarca jimnastik öğrencisi kondisyonlarını korumak için antrenmanlarına bireysel olarak evlerinde devam ediyor. Minik sporcular farkındalık oluşturmak maksadıyla evlerinde cep telefonları ile çekilen görüntülerini Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdi. Müdürlük de bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak çocukların mesajını duyurmaya çalıştı. İki kardeş sporcu gösterilerini yaptıktan sonra “Evinde kal Türkiye” ve “ Evinde kal Tokat” döviz açtı.

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