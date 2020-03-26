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(Görüntülü) TRABZON'DA 'EVDE KAL' ÇAĞRISIYLA SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ

DHA

(Görüntülü) TRABZON'DA 'EVDE KAL' ÇAĞRISIYLA SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ


TRABZON'da koronavirüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlar, 'evde kal' çağrılarına uyup, dışarı çıkmayınca suç oranlarında yüzde 60'lara varan düşüş yaşandı.
Türkiye'de görülen koronavirüs'e karşı önlemler alınırken, Trabzon'da vatandaşlar, 'evde kal' çağrılarına uyarak dışarı çıkmıyor. Kentte son günlerde çevreye rahatsızlık verme, hırsızlık, yaralama gibi suç oranlarında da yüzde 60'lara varan azalma yaşandı. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşların sayısında da düşüş olduğu, en çok sosyal hayatın kısıtlanması tedbirlerine uymayanlar hakkında ihbarlar geldiği öğrenildi. Suç oranlarının azalmasına rağmen polis ekipleri, tedbirlerini de elden bırakmıyor. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşların sayısında da düşüş olduğu, en çok sosyal hayatın kısıtlanması tedbirlerine uymayanlar hakkında ihbarlar geldiği öğrenildi. 
TEDBİRLER ARTIRILDI
Suç oranlarının azalmasına rağmen polis ekipleri, tedbirlerini de elden bırakmıyor. Salgın nedeniyle kapatılan iş yerlerinde yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarının önüne geçmek için polis ekipleri ve gece bekçileri tedbirlerini artırdı.
POLİSLER ANONSLA UYARIYOR
Polis ekipleri ayrıca, kent merkezinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp, dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara da uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerlerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarını yineliyor.
Kent sakinleri, suç oranlarında yaşanan düşüşün sevindirici olduğunu belirtiyor. DHA-Genel Türkiye-Tokat
2020-03-26 11:03:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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