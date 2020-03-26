Tekstil firmasında yıkanabilir maske üretimi



Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesindeki tekstil firmasında, kadın giysi üretimi durdurularak, yıkanabilir antibakteriyel tekstil kumaşlarından maske üretimine başlandı.

Zile'de, iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere 30 yıldır kadın giyim üretimi yapılan tekstil fabrikasında satış, koronavirüs salgınının ardından düştü. Babası Mustafa Uncuoğlu'nun (67) mesleğini devam ettiren tekstil firmasının sahibi Kadir Uncuoğlu, salgın nedeniyle fabrikada yıkanabilir antibakteriyel tekstil kumaşlardan maske üretimine başladı. Fabrikada çalışan 50 işçinin istihdamını devam ettirmek için maske üretimine başladığını belirten Uncuoğlu, maskenin yıkanıp, tekrar kullanılma özelliği olduğunu söyledi. Uncuoğlu, "Satışlarımız durdu. 50 personelimiz var. Devletimize daha fazla yük bindirmemek için personelimizi istihdam etmemiz gerekiyor. Maske üretimine geçerek, tekstil ürünlerini kullanarak maske yapmaya karar verdik. Güzel, yıkanabilir bir maske ürettik. Maskemiz ilgi gördü. Hijyen bir ortamda personelimizle beraber üretimimize devam ediyoruz. Maske ihtiyacı olan kurumlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Hep beraber ülke olarak bu sıkıntıyı aşacağımızı umuyorum. Günlük 10 bin adet üretim yapabiliyoruz. Kapasitemizi artırabilecek durumdayız. Talep olursa bunu 2 katına kadar çıkarabiliriz. Şu an tamamen doğal iplerden yapılmış, özel dokuttuğumuz kumaşlardan elde ettiğimiz, yıkanabilir bir maske üretiyoruz. Sürekli kullanımda, yıkanıp tekrar kullanılan ve çöpe atılmayan uzun süreli ihtiyacımızı görecek bir maske üretiyoruz. Maskemiz dezenfekte edilip tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu ürettiğimiz ürün kesinlikle medikal bir ürün değildir. Bunun amacı insanları bir nebze de olsa virüsten korumak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2020-03-26 14:50:36



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