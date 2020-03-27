Polis cami önlerinde ‘cuma namazı’ nöbeti tuttu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Türkiye’de de salgına dönüşen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ın Niksar ilçesinde de camiler geçici süre ile ibadete kapatıldı. Cuma namazı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler cami önlerinde güvenlik önlemi alırken, Polis, namazı camide kılmak isteyen vatandaşları da ikna ederek evlerine geri gönderdi.

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