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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronadan korunmak isterken gözünüzden olmayın

İHA

Prof. Dr. Yakup Budak, merdiven altı üretim yapılan kolonyaların körlüğe neden olabileceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımıza tavsiyem merdiven altı kolonyaları almamaları" dedi.

Koronadan korunmak isterken gözünüzden olmayın

Prof. Dr. Yakup Budak, merdiven altı üretim yapılan kolonyaların körlüğe neden olabileceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımıza tavsiyem merdiven altı kolonyaları almamaları" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de kolonya fiyatları yüzde yüz arttı. Bunu fırsat bilen sahte üreticiler merdiven altı üretim yaparak insanların sağlığı ile oynayama başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Budak, kolonya üretiminde kullanılan etonol fiyatlarının artması nedeniyle sahte kolonya üreticilerinin insan sağlığına zararlı olan metanolle kolonya üretimi yaptığına dikkat çekerek, “Yapılan çalışmalara göre yüzde 70 üzerindeki tüm etenol kolonyaları bu virüsü öldürmektedir. Etanol fiyatlarını da bu ihtiyaç nezrinde üçe dörde katlandı. Fiyatlarını artması neticesinde merdiven altı üretimlerde artmıştır. Herkes kolonya üretimine başladı. Özellikle de etanolü bulamayan fırsatçılar merdiven altında ne olduğunu bilmeden ucuza mal ettikleri için metanol kullanıyor. Metanolün üzerindeki etkilerden de anlaşılacağı gibi insan sağlığına zararlı etkisi var. Vatandaşlarımıza tavsiyem merdiven altı kolonyaları almamaları. Markası bilinmeyen etiketsiz veya rast gele satılan kolonyaları almamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü metanolün kör yapma ve zehirli olduğu için öldürme özelliği mevcut. Dolayısı ile sağlıklarını koruyacağım diye canlarından olmasınlar” dedi.
Sahte kolonya kör ediyor
Budak, içeriğinde metanol maddesi kullanılarak yapılan kolonyaların göz körlüğüne neden olmakta olduğunu ifade ederek, “Şu anda kolonya ihtiyacı olduğu için metanol maddesi de ucuz olduğu için birçok merdiven altı üretimler metanolden yapılmaktadır. Bu nedenle özellikle markası belli ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Geçmişte baktığımız zaman metanol zehirlenmeleri ortada. Özellikle metanol insan metabolizmasına zararlı. Etil alkolden yapılması gerekiyor. Etanol pahalı, şu ortamda daha da az bulunduğu için fiyatları aşırı derecede arttı. Bu nedenle ihtiyacı giderebilmek için metanol kullanan firmalar var. Bunlar özellikle firma demeyeceğim merdiven altında üretip ticaret yapan kişiler. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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