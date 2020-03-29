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3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperliği üretiyorlar

DHA

3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperliği üretiyorlar


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa ilçesinde avukat ve öğretmenler ile esnaftan oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü'nce koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperliği üretilmeye başlandı.
Avukat ve öğretmenler ile esnaftan oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeli için harekete geçildi. Kendilerine ve çeşitli kurumlara ait 12 adet 3 boyutlu yazıcıyı kullanan 8 kulüp üyesi, evlerinde sağlık çalışanlarının kullanması için yüz siperliği üretmeye başladı. 3 boyutlu yazıcılar ile yaklaşık 40 dakikada 1 adet üretilen yüz siperliğinden günde 60 tane yapılıyor. Ücretsiz olarak üretilen yüz siperlikleri Erbaa Devlet Hastanesi, aile sağlığı merkezileri ve 112 İstasyonu'nda çalışan sağlık personeline teslim ediliyor. 
Sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için arkadaşlarıyla birlikte bu çalışmayı başlattıklarını, birçok kurumun da kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Murat Selçuk "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda yüz siperliği üretmeye başladık. Bunu Erbaa Devlet Hastanesi'ne, çevremizdeki ASM´lere ve bazı hastanelere gönderdik. Üretime halen devam ediyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak o kadar destek olacağımızı düşünerek bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm çevremize teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-03-29 12:25:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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