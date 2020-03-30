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Sokağa çıkması yasaklananlara pankartlı uyarı

DHA

Sokağa çıkması yasaklananlara pankartlı uyarı


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ta, 3 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için farkındalık oluşturmak amacıyla bir binaya  'Eğer bu yazıyı okuyorsan şu an dışarıdasın. Evde kal' yazılı pankart astı. 3 kişi, evde kalması gerekenlere kendilerinin yardımcı olacağını da belirtti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması için ülke genelinde seferberlik ilan edildi. Zile ilçesinde yaşayan Cem Bozdemir (25), Ediz Bozdemir (17) ve Ayhan Çamok (35), koronavirüse karşı dışarı çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstük işiler için farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde bulunan bir binaya pankart astı. Dışarı çıkamayan vatandaşların ekmek, gıda gibi ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayan 3 kişi astıkları pankarta, "Eğer bu yazıyı okuyorsan şu an dışarıdasın. Sevdiklerin için evde kalmalısın. 65 yaş üstündeysen üzülme. Evde de olsan yalnız değilsin. Biz sana yardıma hazırız. Sen yeter ki evde kal. Güzel dedem, güzel ninem" yazdı.
Tüm uyarılara rağmen bu yaş grubundaki bazı kişilerin dışarıda dolaştığını söyleyen Cem Bozdemir, "Biz de bir farkındalık yaratmak için pankart astık. Yaşlılarımızın sözümüzü dinlemediğini görüyoruz. Hastalığın çoğalmaması için, hasta olmamaları için pankart astık. Eğer bu yazıyı okuyorlarsa dışarıdadırlar" diye konuştu.
Farkındalık oluşturmak için afiş astıklarını belirten Ayhan Çamok, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği sağladıklarını, ihtiyaçlarını alıp evlerine bıraktıklarını belirterek, ''Sevdikleri için evde kalsınlar'' dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2020-03-30 17:29:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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