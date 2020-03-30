Duraklara konulan el dezenfektanları çalındı



İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Niksar ilçesinde belediye tarafından minibüs duraklarına yerleştirilen el dezenfektanlarından 4'ü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçe halkını dezenfektanlara sahip çıkmaya çağırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niksar Belediyesi tarafından minibüs duraklarına yerleştirilen el dezenfektanlarından 4 tanesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Ekipler kaybolan el dezenfektanlarının yerine yenilerini yerleştirdi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkımızın sağlığı için ilçemizin dört bir yanında bulunan duraklara yerleştirdiğimiz el dezenfektanları teker teker kayboluyor. Bu konuyla alakalı gerekli şikayetler yapılmış olup, halkımızı el dezenfektanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu hizmetler ailemiz ve evlatlarımızın sağlığı için" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR

2020-03-30 17:39:49



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