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Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti

DHA

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Devlet Hastanesi'nden koronavirüs şüphesi ile tedavi altındayken kaçan ve yakalanıp, yeniden getirildiği hastanede tedavisine devam edilen A.Ü. (74), hayatını kaybetti. 
Tokat'ta koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alınan A.Ü., geçen hafta hastaneden kaçtı. Sağlık görevlileri ve polis tarafından evinde bulunan A.Ü., hastaneye geri getirildi. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavisine devam edilen A.Ü., dün hayatını kaybetti.
A.Ü.'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı, eşi H.Ü.'nün (70) de aynı hastanede gözlem altında tutulduğu, yapılan testin ise negatif çıktığı bildirildi.
A.Ü.'nün cenazesi yakınları tarafından sabah saatlerinde hastaneden alınarak götürüldüğü merkeze bağlı Fırındere köyünde toprağa verildi. DHA-Sağlık Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-03-31 14:31:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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