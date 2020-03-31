Otomobil hoparlöründe 29 uyuşturucu hap ele geçirildi

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İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan otomobildeki aramada, hoparlöre gizlenmiş 29 ecstasy hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan A.D.'nin otomobiliyle Erbaa ilçesine uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. Erbaa ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği ile yapılan aramada hoparlöre gizlenmiş 29 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.D.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-03-31 16:45:45



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