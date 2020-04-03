Zehra, bilgisayar için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta ilkokul öğrencisi Zehra Alan (9), kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

Kent merkezinde yaşayan Zübeyde- Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak istedi. '155'i arayarak, polislerden yardım isteyen Zehra, kumbarasını eve gelen ekiplere teslim etti. Polisler de parayı alıp, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Bankada açılan Zehra'nın kumbarasından, 3 ayda biriktirdiği 131 lira 60 kuruş çıktı. Zehra'nın adına polis ekipleri, parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti.

Bilgisayar almak için 3 aydır para biriktirdiğini söyleyen Zehra Alan, "Babamla birlikte haberleri izliyordum. Cumhurbaşkanı'mız aylığını bağışladığını söyledi. Benim de aklıma kumbaramda biriken paraları bağışlamak geldi. Ben bilgisayar almayı düşünüyordum, vazgeçtim. İhtiyacı olan kişilere vermek istedim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-04-03 15:47:24



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