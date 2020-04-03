Cadde ve sokaklara 'Evde kal, sağlıklı kal' yazdılar



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklara 'Evde kal, sağlıklı kal' yazısı yazıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında halkın evde kalması için çağrılar sürüyor. Niksar Belediyesi de bu konuya dikkat çekmek için ilginç bir çalışmaya imza attı. Belediye ekiplerince ilçedeki hastane önleri ve park girişleri ile cadde ve sokaklara 'Evde kal, sağlıklı kal' yazısı yazıldı. Vatandaşların evde kalmalarını isteyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Hemşehrilerimize meydan, cadde, sokak, hastane önü ve park girişlerindeki uyarıcı yazılarımızla 'Evde kal, sağlıklı kal' diyoruz. Zorunlu haller dışında, vaktimizi evlerimizde geçirelim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-04-03 17:07:00



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