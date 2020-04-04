Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

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Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu´na ait 2 yurda, Cezayir'den gelen 320 Türk vatandaşı yerleştirildi. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile Samusun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi otobüslerle Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait olan 2 yurda yerleştirilen 320 kişi 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-04-04 03:23:15



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