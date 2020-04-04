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Tokat’ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

İHA

Tokat'ta, kalp krizi geçiren hastayı taşıyan hasta nakil ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat’ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

Tokat’ta, kalp krizi geçiren hastayı taşıyan hasta nakil ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Turhal ilçesinde kalp krizi geçiren S.O. (71) ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesinden Tokat’a hasta nakil ambulansı ile sevk edildi. A.G. idaresindeki ambulans TokatTurhal kara yolu Çerçi köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolun sağındaki telefon direklerine çarparak şarampole devrilen ambulansta bulunan kalp hastası ile birlikte 112 Acil Yardım ekipleri yaralandı. Yaralılara yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ambulanstan çıkmalarına yardımcı oldu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk olarak kalp hastası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Eli yüzü kanlar içinde kalan ambulans şoförünün ardından ise yol kenarında bir süre bekleyen iki sağlık çalışanı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğu yaşlı adamın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi Trafik kazasıyla ile polis ekipleri inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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