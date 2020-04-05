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Tokat'ta, zabıtadan pazar yeri girişinde ateş ölçümü

DHA

Tokat'ta, zabıtadan pazar yeri girişinde ateş ölçümü


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kapalı pazar yerindeki giriş ve çıkışlar, polis bariyerleri ile kontrol altına alındı. Zabıta ekipleri, girişte ateş ölçümü yaparak, içeri alırken, yanında getirmeyenlere ise maske dağıttı.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, pazar yerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesiyle önlemler de artırıldı. Yeni uygulamayla kentte bulunan pazar yerinin çevresi, polis bariyerleri ile kapatılarak, giriş ve çıkışlar, kontrol altına alındı. Tokat Belediyesi zabıta ekipleri de girişte ateş ölçümü yaparak, içeri alırken, yanında getirmeyenlere ise maske dağıttı. Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği üyeleri ise sabah erken saatlerde pazarcı esnafına koruyucu maske dağıtarak, uyulması gereken kuralları anlattı.
Pazar yerinde güzel önlemler alındığını söyleyen Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir, "Pazar yerimiz tamamen kontrol altına alındı. Yanlardan giriş ve çıkış yok. Giriş ve çıkışlar ayrı ayrı belirlendi ki insanlar daha rahat etsin, diye. Tokat Belediyemiz de sağ olsun, ateş ölçümlerini yapıyor, maske dağıtımı yapıyor. Biz de dernek olarak esnafımıza sabahın erken saatlerinde maskemizi dağıttık. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Herkese bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnafımız da bu konuda duyarlı, mesafelerini koruyor, maske ve eldivenlerini takıyor" dedi. 
Alışveriş için pazar yerine gelenler de alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-04-05 14:29:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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