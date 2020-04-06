Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire, alkışlarla taburcu edildi

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<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, koronavirüse yakalanan hemşire Özlem Şirinyar (32), tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.<br>Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyar, koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde 4 günlük tedavisinin ardından Şirinyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 6 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan hemşire Özlem Şirinyar, hastaneden taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Şirinyar, meslektaşları tarafından alkışlarla evine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-04-06 18:40:36<br>

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