Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire, alkışlarla taburcu edildi

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, koronavirüse yakalanan hemşire Özlem Şirinyar (32), tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.<br>Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyar, koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde 4 günlük tedavisinin ardından Şirinyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 6 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan hemşire Özlem Şirinyar, hastaneden taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Şirinyar, meslektaşları tarafından alkışlarla evine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-04-06 18:40:36<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-