70 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.<br>Turhal ilçesinde yaşayan Ziynet Yeğen, koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeğen, 5 günlük sürenin ardından yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Yeğen, sağlık görevlilerinin alkışları arasında 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı. DHA-Sağlık Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-04-06 20:24:51<br>
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