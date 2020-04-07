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Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar

DHA

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yaşayan Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti, yardım istedikleri polisler aracılığıyla evlilik yüzükleri ile altın küpeleri bozdurarak, 1310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.  Kent merkezinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Gülhanımİsa Akgül çifti, 34 yıllık evlilik yüzükleri ile altın küpeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Akgül çifti, 155'i...

Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yaşayan Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti, yardım istedikleri polisler aracılığıyla evlilik yüzükleri ile altın küpeleri bozdurarak, 1310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. <br>Kent merkezinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Gülhanımİsa Akgül çifti, 34 yıllık evlilik yüzükleri ile altın küpeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Akgül çifti, 155'i arayarak, polislerden yardım istedi. Çift, eve gelen polis ekiplerine kampanyaya bağışlanması için evlilik yüzüklerini ve altın küpeleri teslim etti. Polis ekipleri de duyarlılıklarından dolayı çifte teşekkür ederek, yüzük ve küpeleri teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurdu. Karşılığı olan 1310 lirayı alan ekipler, çiftin adına parayı kampanya hesabına yatırdı. <br>'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN'<br>Eşinin duygulandığını ve kendisine danışıp ortak karar aldıklarını belirten emekli İsa Akgül, eve gelen polislere, "Eşim evde Cumhurbaşkanı'mızı dinlerken duygulandı. Bana 'Ben küpemi ve yüzüğümü vermek istiyorum, ne diyorsun?' dedi. Ben de destekledim. Aradık geldiniz, arzumuzu, isteğimizi yerine getirdiniz. Aslında biz kendimiz gidip bozdurabilirdik ama ben kendim kalp hastasıyım, hanımda uyku apnesi var. Bu sebeple çıkamıyoruz. Biz kendi kendimizi idare ediyoruz. Ama kendini idare edemeyenlere de bir nebze çorbada tuzumuz olmasını, katkımız olmasını istedik" dedi.<br>Gülhanım Akgül ise "Çorbada tuzumuz olsun istedim. Eşime danıştım ve yüzüğüm ile küpemi vermeye karar verdim. Benim sevdiğim küpem ve yüzüğümdü. Az ama sevabı bize yeter, diye verdim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-04-07 14:42:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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