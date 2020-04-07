(Görüntülü) Tokat'ta polislere pastalı sürpriz

TOKAT'ta mahalle sakinleri 6-12 Nisan Polis Haftası nedeniyle ihbar üzerine parka çağırdıkları polislere pastalı sürpriz yapıldı.<br>Kent merkezindeki 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Aktaş, Polis Haftası nedeniyle, mahalle sakinleri ile birlikte polis ekiplerine sürpriz yaptı. Aktaş, 155'i arayarak parkta yasak olmasına rağmen vatandaşların piknik yaptığı ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, parka gelen polisleri müzik öğretmeni Ozan Çekiç'le birlikte "Bil oğlum" türküsüyle karşıladı. Kendilerine sürpriz yapıldığını anlayan polisler şaşkınlık yaşadı. Mahalle muhtarı Aktaş, daha sonra polislerle birlikte pasta kesti. <br>Muhtar Mücahit Aktaş, ''Şu anda ülkemizde bir salgın var. Biz de onlara yoruldukları, vefakarlık yaptıkları günde sürpriz yapmak istedik. 155'i arayarak parkta oturan insanların bulunduğunu ihbar ettik. Sağ olsunlar 2 dakika içerisinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve polis haftalarını kutlamak için bir sürpriz yaptık'' dedi. <br>Polis memurları ise vatandaşlara yapmış oldukları sürprizden dolayı teşekkür ederek, evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Tokat <br>2020-04-07 16:14:27<br>

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