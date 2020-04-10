Ampute Futbol Milli Takımı evlerinde antrenman yapıyor

– Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları korona virüs önlemleri kapsamında antrenmanlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

Türkiye’de korona virüs salgını önlemleri kapsamında spor müsabakaları ertelenirken, sporcular zinde kalabilmek için evlerinde çalışıyor. Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları da evlerinde imkanlar ölçüsünde antrenmanlarına devam ediyor. Odalarını spor salonuna çeviren millilere eşleri ve çocukları destek oluyor. Kimi zaman bir yastık, kimi zaman koltukların arasında dolaşarak çalışma yapan futbolcular birbirlerine şut çekerek 'Evde kal' çağrısı yaptı. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, korona virüs salgını önlemleri kapsamında tüm spor takımları gibi önlemlerini aldıklarını kaydetti. Bu ciddi süreci evde kalarak atlamaya çalıştıklarını ifade eden Çakmak, ”Devlet büyüklerimizin evde kal, izole ol, karantinanı kendin belirle gibi parolalarla evimizdeyiz. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Arif Ümit Uztürk de elimizden geldiği kadar sporcuların evde kalmasını istedi. Futbolcu arkadaşlarıma program gönderiyorum. Ben de evde olduğum sürece kitap okuyarak kendimi daha da geliştiriyorum” dedi.

Osman Çakmak, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan takımın başarısına yenilerini eklemesi için çalışmalarına imkanlar ölçüsünde devam ettiklerini belirterek, “Biz bu başarıların üzerine daha neler koyabilir, başarılı oluruz diye çalışıyoruz. Başarının tesadüf olmadığını bu süreçte arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum. Bu takımın sağlam temelleri için evde sistemsel olarak çalışıyorum. Bülent Uygun'dan aldığım analiz programı ile çalışıyoruz. Teknik Direktör olduğum günden beri Bülent bey iyi bir hoca olacaksın diyor. Bu katkılarla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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