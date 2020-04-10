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Tokat’ta vatandaşa maske dağıtımı yapıldı

İHA

Tokat'ta zorunlu hallerde sokağa çıkan ve maske tedarik edemeyen vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı.

Tokat’ta vatandaşa maske dağıtımı yapıldı

Tokat'ta zorunlu hallerde sokağa çıkan ve maske tedarik edemeyen vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği maske satışını yasaklayan talimatı sonrasında, kamu kurumları ve belediyeler vatandaşların maske ihtiyacını karşılamaya başladı. Tokat'ta zorunlu hallerde sokağa çıkan ve maske tedarik edemeyen vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı. Maskeler, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından şehrin tüm caddelerinde vatandaşlar ve esnaflara ulaştırıldı. Ekipler, vatandaşları salgına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda daha duyarlı olmalarını, ellerini su ve sabunla yıkamalarını, zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları uyarısında bulunarak, "Evde Kal Tokat" ve "Hayat Eve Sığar" sloganlarını hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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