Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti (2)

<br>KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ<br>Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Doğan'ın cenazesi Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar Fatih YILMAZ<br>2020-04-10 17:44:18<br>
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