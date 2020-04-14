(Görüntülü) Kızları istedi, polis ekipleri Mustafa amcaya doğum günü sürprizi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Kızları istedi, polis ekipleri Mustafa amcaya doğum günü sürprizi yaptı

DHA

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan  Mustafa Çelik'e (72) İstanbul?da yaşayan kızlarının isteği üzerine polis ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı. İstanbul'dan yaşayan ve iki kardeş ile evli olan Hülya ve Gülperi Kalay koronavirüs tedbirleri nedeni ile ziyarete gidemedikleri babaların Mustafa Çelik'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Reşadiye İlçe Emniyet Amirliğini arayan iki kardeş, babalarının doğum günü olduğunu iletti. Bunun üzerine Vefa Destek Grubunda görevli polisler Mustafa Çelik için doğum günü pastası alarak evine gitti. Polis ekipleri o anları cep telefonuyla da...

(Görüntülü) Kızları istedi, polis ekipleri Mustafa amcaya doğum günü sürprizi yaptı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan  Mustafa Çelik'e (72) İstanbul?da yaşayan kızlarının isteği üzerine polis ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı.<br>İstanbul'dan yaşayan ve iki kardeş ile evli olan Hülya ve Gülperi Kalay koronavirüs tedbirleri nedeni ile ziyarete gidemedikleri babaların Mustafa Çelik'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Reşadiye İlçe Emniyet Amirliğini arayan iki kardeş, babalarının doğum günü olduğunu iletti. Bunun üzerine Vefa Destek Grubunda görevli polisler Mustafa Çelik için doğum günü pastası alarak evine gitti. Polis ekipleri o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Kızlarının kendisine sürpriz yaptığını öğrenen Çelik duygu dolu anlar yaşadı. Polislere teşekkür eden Mustafa Çelik, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tokat <br>2020-04-14 11:23:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızları istedi, polis evden çıkamayan babalarına pastalı doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER Kızları istedi, polis evden çıkamayan babalarına ...
Çocukları 155’i aradı, polis yaşlı adama sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Çocukları 155’i aradı, polis yaşlı adama sürpriz ...
(Görüntülü) Evde kalan engellilerden spor etkinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde kalan engellilerden spor etkinliği
Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü
YEREL HABERLER Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü
Sokağa çıkması yasaklandı, evinde zırh üretmeye başladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkması yasaklandı, evinde zırh üretmeye ...
Evde kalan engellilerden spor etkinliği
YEREL HABERLER Evde kalan engellilerden spor etkinliği
(Görüntülü) Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Davul zurna eşliğinde balkonda halay ...
Davul ve zurna eşliğinde balkonda halay çektiler
YEREL HABERLER Davul ve zurna eşliğinde balkonda halay çektiler
Tokatlılar pazar alışverişini ihmal etmedi
YEREL HABERLER Tokatlılar pazar alışverişini ihmal etmedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X