Vefa destek ekiplerinden yaşlı adama doğum günü sürprizi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde eve kal çağrılarına uyan 72 yaşındaki Mustafa Çelik, Vefa Destek Ekipleri tarafından doğum gününde yaş pasta ile ziyaret edildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan babalarına sürpriz yapmak isteyen kardeşler, İstanbul’dan Reşadiye İlçe Emniyet Amirliğini arayarak vefa destek ekiplerinden yardım istedi. Babaları Mustafa Çelik’in yaş gününü, evde kaldığı süre içerisinde moral bulması maksadıyla pasta keserek kutlamak istediklerini dile getiren Çelik ailesinin bu ricası kırılmadı. İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, tedarik ettikleri pasta ile belirtilen adrese gitti. Bir Polis Memuru ve bir bekçi tarafından pastanın üzerindeki mumların yakılmasından sonra Mustafa Çelik’in 72’inci yaş günü, vefa destek ekipleri tarafından yapılan sürpriz ziyaret ile kutlandı.

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