Tokat´ta bir köy karantinaya alındı

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<br>İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Alan köyü karantinaya alındı.<br>Erbaa´ya 47 kilometre uzaklıktaki Alan köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında, Erbaa ilçesi Alan köyünde, 15.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-04-14 19:52:16<br>

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